ارتفاع معدل التضخم في السعودية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، عن ارتفاع معدّل التضخم بالمملكة عند 7. 5 بالمئة خلال شهر سبتمبر الماضي عقب تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي وصلت إلى 15 بالمئة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن هذا التطور في الأسعار يرجع إلى حد كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة في يوليو الماضي، والتي كان لها تأثير على التضخم السنوي.

وسجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة في المملكة ارتفاعا إلى 0. 104 نقاط خلال سبتمبر الماضي، وفقا لسنة الأساس 2018، مقارنةً بـ4. 98 نقطة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الهيئة، أن جميع الأقسام الرئيسة شهدت ارتفاعا في الأسعار، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، باستثناء قطاع التعليم.

وأوضحت أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من ارتفاع متوسط أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 6. 12 بالمئة والنقل بنسبة 8. 7 بالمئة.

وكان قسم التبغ الأكثر ارتفاعا الشهر الماضي بنسبة 3ر13 بالمئة، متأثرا بارتفاع أسعار السجائر بنسبة 3. 12 بالمئة.