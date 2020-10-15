محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصري للمكفوفين استعدادا لبطولة الجمهورية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفد الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين لبحث الاستعدادات لإقامة بطولة الجمهورية للمكفوفين، وضعاف البصر في لعبتي الجودو ورفع الأثقال على أرض محافظة الفيوم، بحضور الدكتورة رشا الصراف رئيس الإتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، واللواء محمد أحمد وأحمد أبوالوفا عضوي مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مالك سليمان بكلية التربية الرياضية.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم إلى الإنجازات والبطولات التي حققها الاتحاد المصري للمكفوفين، حيث حصل الاتحاد على المركز الثاني لبطولة العالم في رفع الأثقال خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف أن الاتحاد يمارس 14 لعبة، ويتم تنفيذ 7 ألعاب وهي كرة القدم وكرة الهدف (كرة الجرس) كألعاب جماعية، ولعبة الجودو، ورفع الأثقال، والسباحة وألعاب القوى، وتنس الطولة.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم تحديد يومي 12و 13 نوفمبر القادم لاستضافة أول بطولة للجمهورية للمكفوفين للعبتي الجودو ورفع الأثقال بالمحافظة، حيث رحب المحافظ باختيار محافظة الفيوم بأن تقام على أرضها أول بطولة للجمهورية للمكفوفين.

وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب، لخروج البطولة بالشكل اللائق، فضلاً عن تنظيم جدول زيارات للمشاركين في البطولة لزيارة المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.