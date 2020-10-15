محافظ الفيوم يستقبل وفد الاتحاد المصري للمكفوفين استعدادا لبطولة الجمهورية

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفد الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين لبحث الاستعدادات لإقامة بطولة الجمهورية للمكفوفين، وضعاف البصر في لعبتي الجودو ورفع الأثقال على أرض محافظة الفيوم، بحضور الدكتورة رشا الصراف رئيس الإتحاد الرياضي لمنطقة الصعيد، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، واللواء محمد أحمد وأحمد أبوالوفا عضوي مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور مالك سليمان بكلية التربية الرياضية.
وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال اللقاء استمع محافظ الفيوم إلى الإنجازات والبطولات التي حققها الاتحاد المصري للمكفوفين، حيث حصل الاتحاد على المركز الثاني لبطولة العالم في رفع الأثقال خلال نوفمبر الماضي.
وأضاف أن الاتحاد يمارس 14 لعبة، ويتم تنفيذ 7 ألعاب وهي كرة القدم وكرة الهدف (كرة الجرس) كألعاب جماعية، ولعبة الجودو، ورفع الأثقال، والسباحة وألعاب القوى، وتنس الطولة.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم تحديد يومي 12و 13 نوفمبر القادم لاستضافة أول بطولة للجمهورية للمكفوفين للعبتي الجودو ورفع الأثقال بالمحافظة، حيث رحب المحافظ باختيار محافظة الفيوم بأن تقام على أرضها أول بطولة للجمهورية للمكفوفين.
وأشار إلى استعداد المحافظة لتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب، لخروج البطولة بالشكل اللائق، فضلاً عن تنظيم جدول زيارات للمشاركين في البطولة لزيارة المواقع الأثرية والسياحية بالمحافظة.