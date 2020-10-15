حماية المستهلك: حملات للتأكد من إعلان وزن الرغيف الفينو وسعره بعد توعية المخابز

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن تم مخاطبة شعب المخابز والاتحاد العام للغرف التجارية، للتأكيد على المخابز الإعلان عن وزن رغيف الخبز الفينو وسعره، وذلك من خلال حملات توعوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الأربعاء، أن سيتم تنفيذ حملات بعد توعية المخابز، للتأكد من إعلانها لوزن الرغيف وسعره، مناشدا المستهلكين إبلاغ الجهاز عن المخابز المخالفة.

ولفت إلى أن الحد الأدنى للغرامة المالية التي ستوقع على المخالفين لقرار الإعلان عن وزن ومواصفات وثمن الرغيف، تقدر بعشرة آلاف جنيه.

وكان جهاز حماية المستهلك، قال خلال بيان له اليوم الأربعاء، إنه قام وفروعه بالمحافظات، خلال الفترة من 4 حتى 10 أكتوبر الجاري، بتنفيذ حملات توعوية على مخابز العيش الفينو والسياحي في 17 محافظة؛ لتعريفها بقانون حماية المستهلك وضرورة الإعلان عن الأسعار ومواصفات الرغيف.