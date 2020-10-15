رئيس قرغيزستان يستقيل من منصبه في أعقاب احتجاجات واسعة

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أفاد خطاب نشره مكتب رئيس قرغيزستان اليوم الخميس باستقالة الرئيس سورونباي جينبيكوف، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا.

وقال جينبيكوف في الخطاب:"أنا لا أتشبث بالسلطة ... السلام في قرغيزستان أهم من أي شيء بالنسبة لي".

وأضاف أنه لا يريد أن يتذكره التاريخ بأنه الرئيس الذي فتح النار على مواطنيه.

وتشهد البلاد اضطرابات عنيفة منذ انتخابات جرت مطلع أكتوبر الجاري وأسفرت عن فوز مرشحين تربطهم صلات بجينبيكوف.

وقال مراقبون إن الانتخابات لم تكن نزيهة. وأعقب الانتخابات قيام محتجين باقتحام مقار حكومية في العاصمة، ومطالبتهم لجينبيكوف بالاستقالة.