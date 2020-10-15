 رئيس قرغيزستان يستقيل من منصبه في أعقاب احتجاجات واسعة - بوابة الشروق
الخميس 15 أكتوبر 2020 12:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

رئيس قرغيزستان يستقيل من منصبه في أعقاب احتجاجات واسعة

رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف
رئيس قرغيزستان سورونباي جينبيكوف
د ب أ
نشر في: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أكتوبر 2020 - 11:55 ص

أفاد خطاب نشره مكتب رئيس قرغيزستان اليوم الخميس باستقالة الرئيس سورونباي جينبيكوف، وذلك في أعقاب احتجاجات واسعة على خلفية الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا.

وقال جينبيكوف في الخطاب:"أنا لا أتشبث بالسلطة ... السلام في قرغيزستان أهم من أي شيء بالنسبة لي".

وأضاف أنه لا يريد أن يتذكره التاريخ بأنه الرئيس الذي فتح النار على مواطنيه.

وتشهد البلاد اضطرابات عنيفة منذ انتخابات جرت مطلع أكتوبر الجاري وأسفرت عن فوز مرشحين تربطهم صلات بجينبيكوف.

وقال مراقبون إن الانتخابات لم تكن نزيهة. وأعقب الانتخابات قيام محتجين باقتحام مقار حكومية في العاصمة، ومطالبتهم لجينبيكوف بالاستقالة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك