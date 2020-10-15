روسيا تسجل 54 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 54 وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة الروسية موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بارتفاع عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 54 حالة جديدة حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس.

وذكر المركز أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء الفيروس في العاصمة وصلت حتى الآن إلى 5850 شخصا، بعد أن كانت 5796 في الإحصائية السابقة.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 347946 إصابة مؤكدة، بينها 268423 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أيام ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية 3942 حالة وذلك بعد أن تراجعت هذه الحصيلة سابقا إلى مستوى أقل من 600 حالة.