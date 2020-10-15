22 لاعبا في قائمة أسوان لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

أعلن الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أحمد كشري، قائمة فريقه لملاقاة الاسماعيلي، المقرر لها في الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وتضم قائمة أسوان كلا من: «طلعت الجبلاوي، اسلام سليمان، محمود نعيم، محمد خليفه، محمد عبدالمجيد، عبدالعزيز أمام، حسن طارق، أحمد فتحي، محمد همام، إبراهيم القاضي، حسن يوسف، أحمد صغيري، سولمون منساه، فادي فريد، مصطفى البدري، أحمد بلية، سعيد كانتي، يوسف العوامي، محمد رجب، محمد إسماعيل، يوسف اسامه نبيه، مصطفى دويدار».

ويدير اللقاء الحكم أحمد جمال، ويعاونه كلا من هاشم عبد المريد، عمرو جمعة، محمد صبري إبراهيم، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، ومعه سعيد حمزة.