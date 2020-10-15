إحصاء: انخفاض عدد طالبي اللجوء الذين يحق لهم الاستفادة من الإعانات بألمانيا مجددا

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا عن تراجع عدد طالبي اللجوء الذين يحق لهم الاستفادة من الإعانات مجددا في ألمانيا وفقا لقانون إعانة طالبي اللجوء.

وأوضح المكتب اليوم الخميس بمقره في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن 385 ألف شخص حصلوا على إعانات في العام الماضي وفقا لهذا القانون، لافتا إلى أن ذلك يمثل تراجعا بنسبة 6 بالمئة مقارنة بما كان عليه في 2018.

وبحسب المكتب، حصل 411 ألف لاجئ على إعانات في عام 2018.

وبعد أعلى مستوى تم رصده في عام 2015، عندما بلغ عدد طالبي اللجوء الذين يحق لهم الاستفادة من إعانات وخدمات 975 ألف شخص، وانخفض العدد بذلك العام الماضي للمرة الرابعة على التوالي، وفقا لبيانات المكتب.

وأضاف المكتب أن إجمالي الإعانات المدفوعة العام الماضي بلغت تقريبا 4ر4 مليار يورو ، موضحا أن ذلك يقل على ما تم دفعه في عام 2018 بنسبة 10 بالمئة.