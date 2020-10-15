الرئيس اليمني يوجه بتقديم الرعاية الصحية والنفسية للمحررين من معتقلات الحوثيين

رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي: الإفراج عن 151 من الأسرى بينهم أفراد من القوات التي تقاتل في الساحل الغربي غدا الجمعة

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الحكومة وكل الجهات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والنفسية والقيام بمسؤولياتهم تجاه المحررين من معتقلات وسجون ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء اليوم الخميس.

وأكد نائب رئيس الوزراء اليمني، الدكتور سالم الخنبشي، في الحفل الذي أقيم اليوم في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت؛ لاستقبال المحررين والبالغ عددهم 221 معتقلاً ومختطفاً، أن الحكومة ستواصل جهودها حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا في سجون الميليشيات الانقلابية، وفق مبدأ الكل مقابل الكل بمن فيهم الأربعة المشمولين في قرارات مجلس الأمن، والصحفيين المختطفين.

وبارك للمحررين خروجهم إلى الحرية بعد سنوات من الاختطاف والتعذيب وعودتهم إلى أهاليهم، وحضر حفل الاستقبال عدد من الوزراء وأعضاء من وفد الحكومة المفاوض وعدد القيادات المحلية والأمنية والعسكرية، وعدد كبير من المواطنين.

وكانت قد وصلت إلى مطار سيئون الدولي بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين في سجون ومعتقلات ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، وذلك ضمن صفقة تبادل الأسرى التي جرت بإشراف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في الفريق الحكومي هادي هيج لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «جرى اليوم الإفراج عن 221 مختطفًا وأسيرًا من الأبطال في معتقلات الميليشيات الحوثية بينهم 19 من أسرى التحالف العربي منهم 15 سعوديًا و4 سودانيين، مقابل 221 من أسرى الحوثيين».

وأضاف هيج: «سيتم يوم غد الجمعة الإفراج عن 151 من الأسرى بينهم أفراد من القوات التي تقاتل في الساحل الغربي».