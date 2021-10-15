قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، إن مهرجان الجونة لم يكن لينجح دون دعم الدولة والمحافظة، متوجهًا بالشكر إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، مساء الخميس: «وزيرة الصحة العام الماضي تجرأت وقالت رغم كورونا هنعيش وهنكمل، وبالفعل رغم كورونا أطلقنا أول مهرجان في العالم في تلك الظروف».

وتابع: «هناك مهرجانات عالمية لما لقوا المهرجان عدا بخير والصحافة والميديا تشجعوا إنهم يتحولوا من النسخة الافتراضية إلى الانعقاد على أرض الواقع، ولولا وجود لمحافظ يساعد معنا لم يكن لينجح مهرجان الجونة».

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويتنافس على جوائز المهرجان هذا العام ١٦ فيلما روائيا طويلا و٢٣ فيلما روائيا قصيرا و١٠ أفلام وثائقية، في حين يعرض خارج المسابقة ٢٠ فيلما مهما بتوقيع كبار صناع السينما العالمية.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.