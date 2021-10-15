تحرير 480 محضرا تموينيا خلال النصف الأول من أكتوبر بدمياط

تمكنت مديرية التموين بدمياط، بإشراف المحاسب علي الغزاوي مدير عام التموين، من تحرير 480 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، منها 62 مخالفة خبز، يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، تعادل 235 ألف جنيه، وضبط 9 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم، لبيعه في السوق السوداء.

وتم تحرير 35 محضرًا في مجال الخبز البلدي، و418 محضرًا في الرقابة التجارية على الأسواق، منها 212 محضر عدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور، و212 محضر عدم وجود شهادة صحية، كما تم تحرير 3 محاضر ضد البدالين التموينين، و9 محاضر في مجال الغاز يستحق عنها فروق أسعار لصالح الهيئة العامة للبترول.

كما تم سحب 30 عينة من المطاحن، و80 عينة بقالة مواد غذائية، و80 عينة حلوى مولد، وتم تحرير 5 محاضر غش تجاري في هذا المجال.

يأتى ذلك في إطار دور المديرية في الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة، والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والرقابة على الأسعار ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر، وضبط المخالفات التموينية والتجارية، وفي إطار قيام المديرية بدورها المنوط بها لحماية المستهلك، والحفاظ على حقوق المواطن العادي، في إطار دور المديرية في الرقابة على الأسواق والمحلات العامة، والمنشآت التموينية بنطاق المحافظة.