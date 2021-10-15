قدمت الفنان بشرى، باقة بوكية ورد للفنان محمد رمضان، بعدما أنهى تقديم أغنية مهرجان الجونة في دورته الخامسة، على مسرح المهرجان مساء اليوم الخميس، في بادرة لإنهاء خلاف بينهما.

ورد محمد رمضان على مبادرة بشرى، بتسلم باقة الورد وتقبيل بشرى، قائلا: "الصلح خير".

وكانت أزمة فنية شغلت الجمهور، كان طرفيها الفنان محمد رمضان، والفنانة بشرى، بعدما أطلق رمضان أغنياته "نمبر وان – الملك"، لترد الأخيرة وقتها عن طريق أغنية "كوبرا"، التي هاجمته من خلال كلماتها والكليب.

وانطلقت فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، بحضور عدد كبير من مشاهير ونجوم الفن وعلى رأسهم الفنانة يسرا والتي تحضر بصفتها عضوة باللجنة الاستشارية للمهرجان.

ويعد الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.