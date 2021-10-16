رئيس الجالية المصرية في المجر: الرئيس السيسي أخرج مصر من النفق المظلم إلى التنمية والازدهار

قال رئيس الجالية المصرية في المجر هاني بدوي، إن المصريين محظوظون بوجود قائد وزعيم مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه عبر بمصر من النفق المظلم إلى التنمية والازدهار.



وأضاف بدوي – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم/ الخميس/ - أن الرئيس السيسي يتمتع بشعبية واسعة بين الجاليات المصرية بالخارج، حيث رفع أعضاء الجالية الأعلام وهتفوا مرحبين بالرئيس، كما رددوا الأغاني الوطنية.



وأكد أن الجالية المصرية منبهرة بكم المشروعات القومية الضخمة التي يقوم بها الرئيس السيسي، مما يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بالدولة المصرية.



وأشار بدوي إلى أن مصر أقوى شريك اقتصادي للمجر في الشرق الأوسط، حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الدولتين خلال الزيارة فى مختلف المجالات، ومنها مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار والصادرات وأخرى لتعزيز التعاون في أنشطة الفضاء للأغراض السلمية.



وأوضح رئيس الجالية إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين حول التعاون في برنامج المنح الدراسية المجرية من العام 2021 وحتى العام 2023، وبرنامج التعاون الثقافي من العام 2021 وحتى العام 2024.



ومن المقرر أن يتم بحث مذكرة قانونية للاعتراف بشهادات تطعيم ضد فيروس "كورونا" لتشجيع الحركة السياحية بين البلدين.



وكان قد وصل الرئيس السيسي الإثنين الماضي إلى العاصمة المجرية "بودابست" للمشاركة في قمة دول تجمع "فيشجراد" مع مصر، حيث يضم التجمع كلًا من المجر والتشيك وسلوفاكيا وبولندا.



يذكر أن مشاركة مصر في القمة تأتي للمرة الثانية ، حيث كانت المرة الأولى عام 2017، لتعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما، والتباحث في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.