جمعية إعلامية في ألمانيا تطالب جوجل بدفع 420 مليون دولار للعام المقبل

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قالت جمعية ألمانية بمجال حقوق النشر إنها تريد أن يدفع محرك البحث الأمريكي العملاق جوجل لشركات الإعلام 420 مليون يورو (487 مليون دولار) لعام 2022، لاستخدام محتوى صحفي في ألمانيا.

تتولى جمعية كورينت ميديا إدارة حقوق كل محطات التليفزيون والإذاعة في ألمانيا تقريبا والعديد من المحطات الدولية الخاصة، كذلك عدد هائل من دور النشر الصحفي.

وأعلنت اليوم الجمعة في برلين أن رسوم الترخيص أمر مطلوب لاستخدام العناوين الرئيسية، ومقتطفات مقالة قصيرة وصور صغيرة.

ويتعلق الطلب بشكل خاص بحوالي 200 مطبوعة رقمية، على سبيل المثال، صادرة عن دور نشر، تتولى الجمعية، كمؤسسة مفوضة، إدارة حقوقها.