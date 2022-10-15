وزير خارجية الهند يزور حديقة الحرية ويضع إكليلا من الزهور على تمثال غاندي

زار وزير خارجية الهند الدكتور سوبرامانيام جايشاكنار اليوم السبت، بزيارة حديقة الحرية بحي الزمالك، حيث وضع إكليلا من الزهور على تمثال المهاتما غاندي.



وقال وزير خارجية الهند - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إنه قام بتكريم المهاتما غاندي في حديقة الحرية الشهيرة بالقاهرة.



وأعرب الوزير الهندي عن تمنياته أن تستمر رسالة المهاتما غاندي في إلهام العالم من أجل السعي لتحقيق العدالة والمساواة للجميع.



ويقوم وزير الخارجية الهندي حاليا بزيارة إلى القاهرة، حيث عقد في وقت سابق اليوم جلسة مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري.