محافظ الإسكندرية: رفع حالة الطوارئ للتعامل مع موجة الطقس السيئ

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حالة الطوارىء القصوي و درجة الإستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة علي مستوي الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً.

وأكد المحافظ ، في بيان ، مساء اليوم الجمعة ، على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

ووجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والإبتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وأهابت محافظة الإسكندرية ‏بالمواطنين توخي الحذر ‏ وإتباع تعليمات للحفاظ على سلامتهم و في مقدمتها توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

وكذلك تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات شركة الصرف الصحي رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، و تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد ، و عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

كما شددت المحافظة في بيانها عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق ، و عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق ، و عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار ، و عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.

وأعلنت المحافظة على صفحتها الرسمية ، أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية هي غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام 4234132 ، 4234131 ، 4234133 ، 4234134 ، 4234135 ، 4234136 من أي محمول ، والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175 ، و الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125.