كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إنتاج مصر من الحبوب بنسبة 4.4٪ ليبلغ 23.0 مليون طن خلال عام 2020-2021، مقابل 22.0 مليون طن عام 2019/2020، ويرجع ذلك إلى زيادة إنتاج محصولي القمح والذرة الشامية، وفقا لنشرة أصدرها الجهاز اليوم بمناسبة اليوم العالمي للغذاء والذي يحتفل به العالم يوم 16 أكتوبر من كل عام.



وأضاف الجهاز، أن متوسط نصيب الفرد من انتاج الحبوب ، بلغ 291.9 كجم عام (2020/2021 )مقابل 279.6 كجم عام 2019/2020، بنسبة زيادة قدرها 4.4%.



وأوضح الجهاز، أن إنتاج مصر من القمح ارتفع بنسبة 8.1% بلغ 9.8 مليون طن، مقابل 9.1 مليون طن خلال 2019-2020، ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المزروعة من القمح عام 2020-2021 بنسبة 0.5%، بالإضافة إلى زيادة انتاجية الفدان من القمح خلال هذا العام، لافتا إلى أن متوسط نصيب الفرد من القمح بلغ 168.8 كجم مقابل 156.1 كجم عام 2019/2020 بنسبة زيادة 8.1%.



وأضاف الجهاز، أن إنتاج مصر من الأرز تراجع بنسبة 4.5% ليبلغ 4.2 مليون طن عام 2020/2021، مقابل 4.4 مليون طن خلال 2019/2020 ويرجع ذلك إلى انخفاض المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 7.0% خلال هذا العام، موضحا أن متوسط نصيب الفرد من الأرز بلغ 28.3 كجم عام مقابل 29.6 كجم عام 2019/2020 بنسبة انخفاض 4.4% ويرجع ذلك إلى انخفاض الإنتاج من الأرز.



وأشار إلى أن إنتاج الخضروات بلغ 21.3 مليون طن عام 2020/2021، مقابل 21.2 مليون طن عام 2019/2020 بنسبة زيادة 0.6٪، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الخضروات 74.0 كجم عام 2020/2021، مقابل 73.6 كجم عام 2019/2020 بنسبة زيادة 0.6%.



ولفت إلى أن إنتاج الفاكهة بلغ 11.63 مليون طن عام 2020/2021، مقابل 11٫59مليون طن عام 2019/2020 بنسبة زيادة 0.4%، كما بلغ متوسط نصيب الفرد من الفاكهة 58.7 كجم، مقابل 58.5 كجم عام 2019/2020 بنسبة زيادة 0.4%.