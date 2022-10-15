تشافي يعلن قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة ريال مدريد المقرر لها، غدًا الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة، مساء يوم الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا.

وشهدت القائمة عودة المدافع الفرنسي جول كوندي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مع منتخب فرنسا في دوري الأمم الأوروبية. وتعد عودة كوندي دفعة قوية للفريق الذي يعاني من أزمة دفاعية بإصابة أندرياس كريستينسن، ورونالد أراوخو، وهيكتور بيليرين.

وجاءت قائمة البارسا الرسمية كالتالي...

تير شتيجن ، إيناكي بينيا ، أرناو تيناس ؛ بيكيه ، ماركوس ألونسو ، جوردي ألبا ، سيرجي روبرتو ، كوندي ، إريك ، بالدي ؛ سيرجيو بوسكيتس ، كيسي ، فرينكي دي يونج ، جافي ، بابلو توري ، بدري ؛ ديمبيلي وليفاندوفسكي وأنسو فاتي وفيران ورافينها.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد الوصيف.