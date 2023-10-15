التموين: استيراد 250 ألف طن أرز لتوفيره للمواطنين بأسعار مخفضة

وزير التموين يشدد على تدوين تفاصيل الإنتاج على العبوات

أعلنت وزارة التموين، استيراد كمية ٢٥٠ ألف طن أرز أبيض، وذلك لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز لأكثر من ٦ أشهر.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع وصول هذه الشحنة خلال ٦ أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

واجتمع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، برئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، وذلك لوضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

كما شدد المصيلحي أثناء الاجتماع، على أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول، وذلك طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز.

وتتضمن هذه القواعد ما يلي: ضرورة تدوين وكتابة علي العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة) كما تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك.

وشدد القرار كذلك على قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما سيتم خلال الفترة القادمة تكليف الجهات المعنية بالرقابة بالوزارة، وكذلك الإدارة العامة لشرطة التموين، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز، وكذلك التأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.

وأكد رجب شحاته رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، على تعاون الشعبة بكافة منتسبيها مع الوزارة خلال الفترة القادمة وتوفير الكميات المطلوبة من الأرز بالأسعار العادلة، بما يساهم في زيادة المعروض من سلعة الأرز لدى كافة المضارب وتجار الجملة والمنافذ والسلاسل التجارية في ظل وجود إطار منظم وحاكم للتعاون بين الوزارة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.

وأشار إلي قيام معظم المضارب والكيانات العاملة بسلعة الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين، والافصاح عن الكميات المخزنة من الأرز، مشددا على أهمية تنظيم قواعد العمل بسلعة الأرز لتحقيق الانضباط المطلوب، كما تم التسجيل كذلك في البورصة المصرية للسلع.