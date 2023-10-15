قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري، إنه لا توجد أي انفراجة في موافقة سلطات الاحتلال لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن كل المساعدات والطواقم الطبية جاهزة ومستعدة في الجانب المصري من معبر رفح.

وتابع: «الوضع في غزة كارثي، والأولوية الآن توفير أدوية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة، ورعاية الأمومة».

وأشار إلى أن هناك نحو 25 ألف سيدة حامل في غزة، بمعدل 450 ولادة يوميا، كلهن بحاجة للعناية والمواليد كذلك.

ولفت إلى أن إسعافات إصابات القصف من الحروق والكسور تعاني نقصا حادا، موضحا أن المنظمة وفّرت مساعدات بقيمة أربعة ملايين دولار، في حين ستصل كميات أخرى من المركز اللوجستي في الإمارات.

https://www.youtube.com/watch?v=KC0jIsoqGG8&ab_channel=AlQAheraNews

وتتواصل عملية طوفان الأقصى لليوم التاسع على التوالي، التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الجاري، وردّ عليها جيش الاحتلال بارتكاب مجازر قطاع غزة.

ولا يتوقف عداد تسجيل الشهداء في غزة، بعدما عمد جيش الاحتلال على قتل عشرات العائلات بأكملها، في حين وصلت حصيلة الشهداء حتى الآن، لأكثر من 2670 شهيدا وإصابة 9600 آخرين.