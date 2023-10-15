طرح كميات من السلع بأسعار مخفضة في منافذ البيع بمراكز الوادي الجديد

تشهد محافظة الوادي الجديد، مبادرات طرح كميات من السلع الغذائية الأساسية والخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة وذلك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس.



وقال جهاد متولى، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إنه تم طرح كميات من الخضروات والفاكهة والسلع الأساسية في ثلاثة منافذ أساسية بمدينة الخارجة، بحانب منافذ القرى.



وأضاف أن أسعار الخضروات والفاكهة بأسعار منخفضة جدا عن أسعار الأسواق الأخرى، وشهدت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين، بجانب توافر كميات من الأرز والسكر والزيت والشاي بأسعار منخفضة بالتنسيق من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للتموين، مشيرا إلى الحرص على توفير كميات كافة بمنافذ القرى والتوابع.



من جانبه، أكد عربي كامل يمانى، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادى الجديد، على متابعة تنفيذ مبادرات تخفيض أسعار السلع الأساسية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مؤكدا توفير كميات من السلع الأساسية بقيمة مخفضة.



وأشار إلى التنسيق مع المحافظة لتوفير البونات المدعمة وخاصة للفئات الأولى بالرعاية وأسر تكافل وكرامة، بالتنسيق مع التضامن الاجتماعى، وقيمة البون ستصل إلى 200 جنيه، بدعم من التجار والمحافظة لضمان استقرار السوق وحصول المواطنين على كافة السلع الأساسية.



وفي سياق متصل، أعلن الدكتور عصام محمد الكومى، مدير مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، إستمرار الحملات التموينية بالأسواق المختلفة والكشف عن صلاحية السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك وكافة المنتجات ذات الأصل الحيوانى،



ولفت إلى الكشف على كميات من الأسماك قبل بيعها بالأسواق في مركز الداخلة؛ حفاظا على صحة المواطنين.