مدير المرصد المصري: داخل إسرائيل تأكيدات بأن غزة قد تكون مصيدة للجيش الإسرائيلي

أكد محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحديث داخل إسرائيل على أنه من الممكن أن تكون غزة مصيدة للجيش الإسرائيلي وتسقط عدد من القتلى من الجيش الاسرائيلي، موضحًا أن موقف السعودية كان واضح اليوم في التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين بجانب موقف الأردن وتركيا.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن مصر تصيغ موقف خلق نوع من الفخر المصري بالداخل والتأييد الشامل، موضحا أن مساعي مصر الآن وصول التهدئة الآن ووقف التصعيد الحالي، مؤكدًا أنه كان هناك مظاهرات في تل أبيب من أجل الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى حماس هو ما يمثل على حكومة الحرب التي يرأسها نتنياهو، وهناك خوف من أن العملية العسكرية الجزئية قد ينتج عنها وقوع قتلى من الرهائن الإسرائيليين.

وأشار إلى أنه كان هناك تظاهرات في عدد من الدول الغربية على الرغم من أن الحكومات الغربية رفضت ذلك، موضحًا أن إسرائيل ستكون مجبرة على إدخال قافلة المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا بأن مصر أولويتها الآن هي إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بعد الحصار التي تشهده الآن.