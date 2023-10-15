وزير الخارجية الإيراني يلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطر

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأظهر فيديو بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إيرنا" لقاء هنية مع عبداللهيان في وقت متأخر من ليل السبت.

وشنت حماس، التي تحكم قطاع غزة، هجوما مفاجئا غير مسبوق على إسرائيل قبل أسبوع، ما أسفر عن أسوأ إراقة دماء بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ سنوات.

وتعتبر قطر أحد الداعمين الرئيسيين لحماس منذ نحو 15 عاما. وتدعم الإمارة الخليجية الغنية الحركة الإسلامية سياسيا بشكل أساسي وتقدم مساعدات مالية، على سبيل المثال لإعادة بناء البنية التحتية بعد الهجمات الإسرائيلية. ويقيم هنية نفسه في قطر.

وفي الوقت نفسه، تولت قطر أيضا دور الوسيط مع الغرب. واستقبل المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الخميس الماضي، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في برلين.

ووصل أمير عبد اللهيان إلى الدوحة بعد أن التقى بحلفائه أثناء جولة إلى العراق وسوريا ولبنان، بما في ذلك زعيم ميليشيا حزب الله الشيعية حسن نصر الله.