أنصار جبهة الخلاص في تونس يتظاهرون دعما للفلسطينيين

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خرج آلاف من أنصار جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس قيس سعيد في تونس، اليوم الأحد، للمشاركة في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتجمع أنصار الجبهة في ساحة التجمعات أمام مبنى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقييبة الرئيسي وسط العاصمة حاملين الرايات الفلسطينية ويرتدي كثيرون منهم الكوفية الفلسطينية.

وجال متظاهرون بعلم ضخم بطول أمتار وسط الشارع الرمز في تونس.

وردد المشاركون في الوقفة "مقاومة مقاومة لا صفقة ولا مساومة" و"الشعب يريد تحرير فلسطين".

وأرسلت تونس اليوم طائرة عسكرية تحمل شحنة أولى مكونة من 12 طنا من المساعدات والمستلزمات الطبية والأغذية للفلسطينيين.

وبدأ البرلمان النظر في مشروع قانون يجرم "التطبيع" مع إسرائيل.

ويواجه القطاع حصارا وقصفا اسرائيليا عنيفا ومستمرا منذ أكثر من أسبوع خلف أكثر من 2300 شهيد بينهم مئات الأطفال وما يفوق تسعة آلاف جريح بجانب دمار هائل في المباني.

وتأتي العملية العسكرية الاسرائيلية في أعقاب هجوم مباغت نفذه مقاتلون من حركة حماس على مستطونات إسرائيلية في غلاف غزة، أوقع حصيلة غير مسبوقة من الضحايا الإسرائيليين تجاوزت 1300 قتيل و3500 جريح.