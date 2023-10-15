مدحت العدل يرد على أكاذيب الإسرائيليين بمشهد من همام في أمستردام

حرص السيناريست مدحت العدل، على التعليق على الأحداث الجارية في فلسطين وتعرضهم للاعتداءات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي: "لا تحاولوا تزييف الحقيقة فكلنا نعلم ما يحدث على أرض ⁧‫فلسطين".

ونشر العدل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مقطع فيديو من فيلمه "همام في أمستردام"، الذي جمع بين "همام" و"يودا" الإسرائيلي، والذي انتهى بالعراك بينهما، نظرا لقيام "يودا" بوصف العرب بـ "أعداء السامية والهمج"، ليرد عليه "همام" ويصفه بـ"الجزارين".

وكان فيلم "همام في أمستردام"، قد عرض في عام 1999، وقدم بطولته الفنان محمد هنيدي، وأحمد السقا، ومحمود البزاوي، ومن إخراج سعيد حامد.