الحكومة البولندية تناقش اليوم خططا لتعليق حق اللجوء

من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء البولندي، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، فرض تعليق مؤقت على حق اللجوء، وأيضا استراتيجية تهدف للسيطرة على الهجرة غير الشرعية.

وكان رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك قال أمام تجمع للائتلاف المدني الحاكم، يوم السبت الماضي، إنه يعتزم تعليق حق اللجوء، مؤقتا على الأقل.

وأضاف توسك: "يجب أن تستعيد الدولة سيطرتها بنسبة 100% على من يدخلون بولندا"، مضيفا أنه سيدفع باتجاه اعتراف الاتحاد الأوروبي بمثل هذا القرار.

ولم يفصح توسك عن مزيد من التفاصيل بشأن أي إجراءات جديدة.

وأشارت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ملزمة، بمقتضى قواعد مشتركة، بإتاحة الوصول إلى إجراءات اللجوء لمن يسعون إلى الحماية.

وتتهم بولندا والاتحاد الأوروبي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحليفه رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، بتعمد توجيه المهاجرين من مناطق الأزمات إلى الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروس، وهي في الوقت نفسه حدود خارجية للتكتل الأوروبي.