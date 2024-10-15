وزير خارجية الأردن: إن لم تقُم للفلسطينيين دولة ذات سيادة فلن تتحقق الراحة لإسرائيل

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، إن تحقيق الاستقرار في المنطقة يتطلب التوصل إلى حل يضمن السلام، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أضاف خلال جلسة بعنوان «الدبلوماسية العالمية ومستقبل فلسطين»، ضمن مؤتمر «مستقبل فلسطين» الذي تنظمه تركيا، صباح الثلاثاء: «إن لم تقُم للفلسطينيين دولة ذات سيادة فلن تتحقق الراحة لإسرائيل»، مؤكدا أنه السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم الذي تقبله الشعوب ويشكل حقا وضرورة لها.

وأوضح أن إسرائيل لا تحقق إلا الدمار فقط في المنطقة، ولا تبحث عن السلام والاستقرار لدول المنطقة، قائلًا إنها «دمرت غزة وتوسّع عدوانها على لبنان».

وذكر أنه «منذ 30 سبتمبر لم تدخل غزة شاحنة مساعدات واحدة إلى القطاع المحاصر من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستمر في قصف الملاجئ والمستشفيات والمدارس».

وأشار الصفدي إلى أن إسرائيل توسع سيطرتها على المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال بناء المزيد من المستوطنات، داعيا إلى إيقاف العدوان الإسرائيلي الذي يتسبب في قتل آمال السلام.