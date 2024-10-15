واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الارتفاع فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فقد صعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.96% ليصل عند مستويات 30564.94 نقطة.
كما صعد مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 10633.92 نقطة، وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 7484.88 نقطة.
وصعدت البورصة المصرية بأكثر من 1% بنهاية تعاملات أمس الاثنين، حيث صعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستويات 30273.06 نقطة.
وجاء ذلك الارتفاع بعد هبوط البورصة بصورة حادة بنهاية تعاملات أمس الأول الأحد - أول أيام الأسبوع- لينزل المؤشر الرئيسي دون مستوى 30 ألف نقطة مجددا، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 2.63%، ووصل إلى مستوى 29954.12 نقطة.