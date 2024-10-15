الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 400 ألف طفل في لبنان جراء الحرب

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، أن 25% من لبنان يخضع لأوامر إخلاء عسكرية إسرائيلية مباشرة.

بينما أشار مسئول بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في لبنان إلى مواجهة صعوبات عدة في جلب السلع الإنسانية إلى البلاد.

وكشف مسئول كبير في وكالة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أن أكثر من 400 ألف طفل لبناني نزحوا في الأسابيع الثلاثة الماضية، محذرا من «جيل ضائع» في تلك الدولة الصغيرة التي تواجه أزمات متعددة، لاسيما اقتصادية، وترزح الآن تحت نير الحرب.

وقال تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي لليونيسف للعمل الإنساني، الذي زار أمس عدة مدارس تحولت إلى ملاجئ لاستضافة الأسر النازحة: «ما أصابني بالصدمة هو أن هذه الحرب عمرها ثلاثة أسابيع لكنها أثرت على عدد كبير للغاية من الأطفال».

وأضاف: «بينما نجلس هنا اليوم، هناك نصف طفل محرومون من التعليم. فمدارسهم العامة إما يتعذر الوصول إليها، أو تضررت بسبب الحرب أو يتم استخدامها كملاجئ»، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس».

وتأتي تلك التحذيرات الأممية بعدما صعدت إسرائيل حملتها ضد حزب الله منذ سبتمبر الماضي، وشنت غارات عنيفة على العديد من المناطق سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت، أو الجنوب، فضلا عن البقاع (شرق البلاد)، وحتى الشمال.

كما شنت ما وصفته بـ«عملية برية محدودة» في الجنوب، محاولة التوغل في عدد من البلدات.

فيما أدت تلك الغارات حتى الآن إلى مقتل أكثر من 1300 مدني.



