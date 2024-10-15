 نعيم قاسم يؤكد قوة حزب الله رغم الضربات القاسية.. ويوجه رسالة لإسرائيل - بوابة الشروق
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نعيم قاسم يؤكد قوة حزب الله رغم الضربات القاسية.. ويوجه رسالة لإسرائيل

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 3:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 3:56 م

توجه نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، برسالة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قائلًا إن الحل يكمن في وقف إطلاق النار.

وأضاف في كلمة، مساء الثلاثاء: «لا نتحدث من موقع ضعف، لكن بعد وقف إطلاق النار - بحسب الاتفاق غير المباشر - سيعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى».

وحذر من زيادة عدد المستوطنات غير المأهولة، ووجود نحو مليوني مستوطن في دائرة الخطر في أي وقت وساعة ويوم، مع استمرار الحرب، مضيفًا: «لا تصدقوا أقوال مسئوليكم عن قدراتنا، انظروا إلى قتلى جيشكم وجرحاه».

وقال إن «حزب الله قوي رغم الضربات القاسية بعد البيجر وما حصل»، معقبًا: «قلنا في لقاء سبق أننا استعدنا عافيتنا الميدانية، ورممنا القدرات التنظيمية ووضعنا البدائل».

وجدد التأكيد: «لا يوجد مركز قيادي شاغر، وفي كل مركز الآن هناك بديل، والميدان يشهد التطور الذي حصل، الحزب قوي بمجاهديه وإمكانياته وبتماسكه وحركة أمل والجمهور الذي يعمل بكل قوة وعزيمة».

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