توجه نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، برسالة إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قائلًا إن الحل يكمن في وقف إطلاق النار.

وأضاف في كلمة، مساء الثلاثاء: «لا نتحدث من موقع ضعف، لكن بعد وقف إطلاق النار - بحسب الاتفاق غير المباشر - سيعود المستوطنون إلى الشمال وترسم الخطوات الأخرى».

وحذر من زيادة عدد المستوطنات غير المأهولة، ووجود نحو مليوني مستوطن في دائرة الخطر في أي وقت وساعة ويوم، مع استمرار الحرب، مضيفًا: «لا تصدقوا أقوال مسئوليكم عن قدراتنا، انظروا إلى قتلى جيشكم وجرحاه».

وقال إن «حزب الله قوي رغم الضربات القاسية بعد البيجر وما حصل»، معقبًا: «قلنا في لقاء سبق أننا استعدنا عافيتنا الميدانية، ورممنا القدرات التنظيمية ووضعنا البدائل».

وجدد التأكيد: «لا يوجد مركز قيادي شاغر، وفي كل مركز الآن هناك بديل، والميدان يشهد التطور الذي حصل، الحزب قوي بمجاهديه وإمكانياته وبتماسكه وحركة أمل والجمهور الذي يعمل بكل قوة وعزيمة».