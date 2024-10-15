إجماع أوروبي على عدم سحب قوات اليونيفيل من لبنان

قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين إنه لا توجد أي من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد سحب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

وأضاف بوريل في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "اليوم هنا، لم يكن هناك أي دولة عضو تؤيد سحب يونيفيل. يجب أن تبقى. وإذا كان يجب أن تبقى، فيجب أن تبقى بأمان".

كما أضاف بوريل: "اليوم جدد الوزراء دعمهم الكامل ليونيفيل"، مشيرا إلى أن الأمر يعود لمجلس الأمن الدولي أن يقرر ما إذا كانت يونيفيل ستبقى أو تغادر.

وفي يوم الأحد، حث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة على سحب يونيفيل من مناطق القتال في لبنان، قائلا إنها تعمل كدرع بشري لحزب الله.

ومنذ 23 سبتمبر، بدأت القوات الإسرائيلية شن هجمات جوية مكثفة على لبنان في تصعيد خطير للصراع مع حزب الله. وفي أوائل أكتوبر، بدأت القوات البرية حملة تستهدف مواقع حزب الله في جنوب لبنان.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، أعلنت يونيفيل أن القوات الإسرائيلية هاجمت أحد مواقعها، مما أسفر عن تدمير البوابة الرئيسية وإصابة 15 جنديا بجروح طفيفة.