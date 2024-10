اليونيسف تدعو إلى إنهاء العنف المخزي ضد الأطفال في غزة

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إلى إنهاء العنف المخزي ضد الأطفال في غزة على الفور، ووضع حد للوضع الراهن.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «اليوم، امتلأت شاشاتنا مرة أخرى بتقارير مروعة عن أطفال قُتلوا وأُحرقوا، وعائلات خرجت من الخيام التي قصفت في غزة».

وقالت إن «الهجمات على خيام النازحين في دير البلح ومستشفى الأقصى، والتي أدت إلى مقتل 15 طفلاً، تثبت مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة».

There is no safe place for children in Gaza.



This shameful violence against children must end now. pic.twitter.com/uz79ZFdE4T