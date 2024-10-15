اليونيسف تدعو إلى إنهاء العنف المخزي ضد الأطفال في غزة

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، إلى إنهاء العنف المخزي ضد الأطفال في غزة على الفور، ووضع حد للوضع الراهن.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: «اليوم، امتلأت شاشاتنا مرة أخرى بتقارير مروعة عن أطفال قُتلوا وأُحرقوا، وعائلات خرجت من الخيام التي قصفت في غزة».

وقالت إن «الهجمات على خيام النازحين في دير البلح ومستشفى الأقصى، والتي أدت إلى مقتل 15 طفلاً، تثبت مرة أخرى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة».

There is no safe place for children in Gaza.



This shameful violence against children must end now. pic.twitter.com/uz79ZFdE4T — UNICEF (@UNICEF) October 14, 2024

وأمس الأحد، قالت المنظمة الأممية إن حياة الأطفال في الشرق الأوسط تتعرض للدمار بسبب الصراعات المستمرة.

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل في بيان، ضرورة التزام جميع الأطراف بحماية المدنيين، والأطفال والعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والمدارس والمرافق الصحية.

وشددت المسئولة الأممية على ضرورة سماح جميع الأطراف بالوصول غير المقيد إلى المساعدات المنقذة للحياة، مضيفة أن «هذه الالتزامات تم تجاهلها بشكل واضح بالمنطقة، وأن الأطفال لا يبدأون الحروب وليس لديهم القدرة على إنهائها، لكن حياتهم تدمرها الصراعات».

وتابعت راسل: «قتل عشرات آلاف الأطفال، ولا يزال الآلاف في الأسر، ومنهم نازحون، وأيتام، وغير ملتحقين بالمدارس، ومصابون بصدمات نفسية بسبب العنف والحرب»، مطالبة بإنهاء العنف ضد الأطفال.