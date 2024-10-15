تقرير: تلويح أمريكي بعقوبات على إسرائيل حال عدم تحسين الوضع الإنساني في غزة

قال وزير الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات عاجلة لتحسين الوضع الإنساني في غزة.

ونقل موقع أكسيوس عن الوزيرين قولهما إنه على إسرائيل اتخاذ هذه الخطوة تفاديًا لإجراءات قانونية ذات صلة بالمساعدات العسكرية الأمريكية.

وصرح الوزيران، في رسالة بتاريخ 13 أكتوبر إلى نظيريهما الإسرائيليين: «نكتب الآن للتأكيد على القلق العميق لدى الحكومة الأمريكية بشأن تدهور الوضع الإنساني في غزة».

وأضاف بلينكن وأوستن: «نسعى إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من جانب حكومتكم هذا الشهر لتغيير هذا المسار».

وفيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة العدوان إلى 42 ألفًا و344 شهيدًا، و99 ألفًا و13 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.