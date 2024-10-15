ضياء رشوان: المزايا الكبرى لسياستنا الخارجية هي الاستقلال المصري والانتماء العربي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن إحدى الميزات الكبرى في السياسة الإقليمية والخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية أنها امتداد لفكرة الاستقلال المصري والانتماء العربي.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، وتقدمه الإعلامية سمر الزهيري، على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الفكرتين الرئيستين نشأتا مع ثورة يوليو 1952، بأن مصر دولة مستقلة لا تتبع لمحور أو تحالف ولا تخضع لقوى أجنبية، وأيضا أن محيطها في الأصل هو المحيط العربي.

وأوضح أن الانتماء للوطن العربي انتماء أصلي، كما أن الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن هاتين الفكرتين جعلتا الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ثم العدوان الإسرائيلي يصرح بعدها بأيام في الأكاديمية العسكرية بأن مصر ضد أي تهجير فلسطيني تجاه أراضيها، وهو كان مخططا إسرائيليا قائما حينها، بجانب عدم تصفية القضية الفلسطينية، وهذه ثوابت مصرية.