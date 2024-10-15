دراسة: التضخم وإجمالي الناتج المحلي لن يتغيرا في ظل حكم هاريس أو ترامب

توقعت دراسة أجرتها وكالة بلومبرج للأنباء أن يكون معدل التضخم والنمو في الولايات المتحدة هو نفسه تقريبا سواء فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس أو الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم اعتقاد الاقتصاديين بفرص أفضل للاقتصاد الأمريكي بشكل عام حال فوز هاريس.

وقالت بلومبرج اليوم الثلاثاء، إنه وفقا للدراسة التي أجرتها في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر الجاري، وشملت استطلاع آراء 29 خبيرا اقتصاديا ، فإنه من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو مقياس تضخم المستهلك الشائع الذي يفضله بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) - بنسبة 2ر2٪ سنويا في المتوسط على مدار السنوات الأربع المقبلة تحت قيادة أي من المرشحين.

وجاءت التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل نمو سنوي بنسبة 2٪ في المتوسط أيا كان الفائز في الانتخابات.

وكلا المعدلين أعلى قليلا من تقديرات بنك الاحتياط الاتحادي على المدى الطويل، التي تستهدف ارتفاع تضخم انفاق الاستهلاك الشخصي بنسبة 2٪ وتحسن بنسبة 8ر1٪ في إجمالي الناتج المحلي.

وقالت بلومبرج إن هذا هو جزء من سبب بقاء أسعار الفائدة مرتفعة نسبيا في ظل قيادة أي من المرشحين، رغم أن الاقتصاديين يرون انخفاض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر في ظل إدارة هاريس مقارنة بالوضع مع ترامب.



