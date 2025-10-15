 ارتفاع أرباح بنك ويلز فارجو خلال الربع الثالث - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 2:33 ص القاهرة
ارتفاع أرباح بنك ويلز فارجو خلال الربع الثالث

بنك ويلز فارجو الأمريكي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 2:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 2:08 ص

 أعلن بنك ويلز فارجو الأمريكي اليوم الثلاثاء ارتفاع أرباحه خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك إن أرباحه ربع السنوية بلغت 589ر5 مليار دولار بما يعادل 66ر1 دولارا للسهم، مقابل 114ر5 مليار دولار بما يعادل 42ر1 دولارا للسهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأرباح إلى 55ر1 دولارا للسهم بعد استبعاد البنود الخاصة.

في الوقت نفسه زادت إيرادات ويلز فارجو خلال الربع الثالث بنسبة 3ر5% سنويا إلى 436ر21 مليار دولار مقابل 366ر20 مليار دولار  خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

قال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لبنك ويلز فارجو: "إن الزخم الذي نراكمه في جميع أعمالنا ساهم في تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الثالث، حيث ارتفع صافي الدخل والأرباح للسهم الواحد مقارنةً بالربع الثالث من العام الماضي والربع الثاني.

وأضاف أن "الإيرادات زادت مع ارتفاع صافي دخل الفوائد، ونمو قوي وواسع النطاق في دخل الرسوم في كلٍ من أنشطتنا الاستهلاكية والتجارية."

 

 


