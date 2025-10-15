طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة في جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم الأربعاء سيارة على طريق صديقين – كفرا في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين موجهين سيارة "رابيد" على طريق صديقين – كفرا في محلة العاصي أمام "تعاونية الرمال"، وأفيد عن وقوع إصابات.

وكانت القوات الإسرائيلية قد نفذت عملية تفجير فجر اليوم الأربعاء عند أطراف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، كما قامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة عند أطراف بلدة الخيام في جنوب لبنان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان ، وبدأ تنفيذ بنوده في 27 نوفمبر 2024.