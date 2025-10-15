 الصحة: إطلاق حملة توعية مدرسية لتعزيز ثقافة غسل اليدين للوقاية من الأمراض المعدية - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 1:18 م القاهرة
الصحة: إطلاق حملة توعية مدرسية لتعزيز ثقافة غسل اليدين للوقاية من الأمراض المعدية

منى زيدان
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 1:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 1:14 م

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أطلقت الوزارة اليوم حملة توعية مدرسية على مستوى محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتوعية الطلاب في جميع المراحل بأهمية غسل اليدين بالماء والصابون كأبسط وأفضل وسيلة للوقاية من الأمراض المعدية والحفاظ على النظافة الشخصية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الحملة تستمر 10 أيام، وتهدف إلى تعزيز مفاهيم الوقاية والارتقاء بالصحة العامة لدى الأطفال، من خلال ورش عمل ترفيهية تفاعلية يقدمها فريق التوعية والتواصل المجتمعي، بالإضافة إلى دمج الخدمات الطبية المدرسية الشاملة؛ تشمل قياس الوزن والطول والنظر، والفحوصات الدورية، والتطعيمات اللازمة.

وأشار إلى أن الحملة تتزامن مع بداية العام الدراسي وتفعيل الكشف الطبي بالمدارس، لضمان صحة الأجيال الصاعدة عبر متابعة شاملة لجميع المراحل العمرية.

وتدعو الوزارة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور إلى المشاركة الفعالة، ونشر ثقافة غسل اليدين في المنازل والمدارس وأماكن العمل، دعمًا لجهود الدولة في الوقاية من الأمراض والحفاظ على صحة المجتمع.

