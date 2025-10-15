الكونغو ومتمردو حركة إم 23 يتفقون على إنشاء هيئة للإشراف على وقف إطلاق نار محتمل

اتفقت الكونغو وحركة إم 23 المتمردة المدعومة من رواندا اليوم الثلاثاء على إنشاء هيئة إشراف على وقف إطلاق نار دائم محتمل، وهي خطوة مهمة نحو اتفاق سلام، بعد أن تعثرت الجهود لإنهاء القتال المستمر منذ عقود في شرق الكونغو في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الكونغولية، باتريك مويايا، على منصة "إكس" أنه تم توقيع الاتفاق في الدوحة بعد وساطة من قطر. وأكد المتحدث باسم حركة إم 23 لورانس كانيوكا، التوقيع ونشر وثائق تسلط الضوء على شروط الاتفاق على منصة "إكس".

ووفقا للوثائق، وكجزء من الاتفاق، سيجري تشكيل هيئة لمراقبة وقف إطلاق النار، تضم ممثلين من الكونغو، وحركة إم 23، والمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات الكبرى الذي يضم 12 دولة.

ومن المتوقع أن تجتمع الهيئة في غضون سبعة أيام من إنشائها، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، المعروفة باسم مونوسكو، لتوفير التنسيق اللوجستي. وقالت الوثائق إنها ستحقق في الانتهاكات المزعومة لوقف إطلاق النار.

وتعد حركة إم 23 المدعومة من رواندا المجاورة، الأبرز من بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تقاتل للسيطرة على شرق الكونغو الغني بالمعادن. ومع نزوح 7 ملايين شخص في الكونغو، وصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه "واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية التي طال أمدها وتعقيدا وخطورة على وجه الأرض".



