الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات اليوم مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي سيزور روسيا في زيارة عمل.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الكرملين قوله في بيان له: "في 15 أكتوبر، سيجري فلاديمير بوتين محادثات مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، الذي سيكون في روسيا في زيارة عمل".

وأضاف أنه "من المقرر مناقشة الوضع الحالي وآفاق تطوير العلاقات الروسية السورية في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، فضلا عن آخر التطورات في الشرق الأوسط".

وكانت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية قالت في بيان لها أمس الثلاثاء، إن "زيارة الرئيس الشرع إلى موسكو تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقات الثنائية بين سوريا وروسيا، وفتح ملفات التعاون السياسي والاقتصادي".

ووفقا لمديرية الإعلام، فإنه "من المنتظر أن يعقد الرئيس الشرع لقاء مهما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يناقش فيه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى سبل تعزيز الشراكة بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة".