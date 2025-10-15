الفاتيكان يعتزم إرسال 5 آلاف جرعة مضاد حيوي لأطفال غزة

• بناء على قرار أصدره البابا ليو الرابع عشر

قرر بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الأربعاء، إرسال 5 آلاف جرعة من المضادات الحيوية إلى الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبحسب موقع "فاتيكان نيوز" الرسمي، أصدر البابا ليو الرابع عشر تعليماته للمكتب البابوي للأعمال الخيرية والمساعدات بإرسال 5 آلاف جرعة من المضادات الحيوية للأطفال المتضررين من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، دون تحديد موعد وصولها إلى القطاع الفلسطيني.

وفي 12 أكتوبر الحالي، أكد البابا في تصريح، أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر نفسه كان "بصيص أمل" للمنطقة وشجع الأطراف على السعي إلى تحقيق سلام عادل ودائم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 9 أكتوبر الجاري، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف الحرب بغزة، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف الولايات المتحدة.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الحالي، بعد أن أقرته حكومة تل أبيب.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 ولعامين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و913 شهيدا، و170 ألفا و134 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.​​​​​​​