أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بشأن مكونات أجنبية في المسيرات الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيبت السلطات الأوكرانية بخيبة أمل بسبب زيادة المكونات الأجنبية التي تم العثور عليها في المسيرات الروسية، حيث دعا دبلوماسي رفيع المستوي الحلفاء إلى تشديد ضوابط العقوبات فيما تعزز موسكو من الإنتاج العسكري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال فلاديسلاف فلاسيوك، مبعوث الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشأن العقوبات، إن نظام العقوبات الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي يظهر ثغرات حيث تطبقه الدول الأعضاء وليس التكتل ككل، حتى برغم توسع الكرملين في الهجمات الجوية واسعة النطاق.

وذكر فلاسيوك في مقابلة في كييف: "نود أن يعزز الاتحاد الأوروبي من ضوابط التصدير بالنسبة للشركات الأوروبية".

والتقى الدبلوماسي والنائب الأول لوزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا مع مبعوثي مجموعة السبع في كييف الأسبوع الماضي لمشاركة مخاوف بشأن تجنب روسيا للعقوبات كي تشتري مكونات أجنبية لأسلحتها.