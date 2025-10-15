 كوت ديفوار تفوز بثلاثية أمام كينيا وتعبر إلى كأس العالم - بوابة الشروق
الأربعاء 15 أكتوبر 2025
كوت ديفوار تفوز بثلاثية أمام كينيا وتعبر إلى كأس العالم

الشروق
نشر في: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 12:22 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 أكتوبر 2025 - 12:22 ص

تأهل منتخب كوت ديفوار إلى نهائيات كأس العالم بشكل رسمي، وذلك بعدما تغلب على ضيفه، كينيا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب الحسن واتارا، جيدة المستوى، وسط سيطرة من جانب منتخب كوت ديفوار على معظم مجرياتها.

وتقدم منتخب كوت ديفوار في النتيجة بالدقيقة السابعة عن طريق اللاعب، فرانك كيسيه، فيما سجل اللاعب، يان ديوماندي الهدف الثاني في الدقيقة 55، قبل أن يسجل اللاعب، أماد ديالو الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد منتخب كوت ديفوار إلى النقطة 26، التي يحتل بها صدارة جدول ترتيب مجموعته، ويتأهل رسميًا إلى كأس العالم، فيما تجمد رصيد كينيا عند 12 نقطة في المركز الرابع.


