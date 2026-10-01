شريف عبد الفضيل: إمام عاشور قدم أسوأ مبارياته مع الأهلي أمام الزمالك

أكد شريف عبد الفضيل، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر عانى من مشكلات في الخط الأمامي خلال مباراته الأخيرة، مشيرًا إلى أن إمام عاشور لم يقدم المستوى المنتظر منه، بينما تأثر أداء أشرف بن شرقي بالمستوى الذي ظهر به زملاؤه.

وقال عبد الفضيل، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، المذاع عبر قناة «MBC مصر 2»، إن الأهلي واجه مشكلة في الشق الهجومي، موضحًا أن سفيان بن جديدة كان يؤدي المطلوب منه، لكنه لم يجد المساندة الكافية من باقي عناصر الخط الأمامي.

وأضاف نجم الأهلي السابق أن إمام عاشور قدم واحدة من أسوأ مبارياته خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن اللاعب لم يظهر بالمستوى المعروف عنه، حتى مع الأخذ في الاعتبار ضغط المباريات الذي تعرض له خلال الفترة الماضية.

وأوضح عبد الفضيل أن إمام عاشور لم يقدم 60% من قدراته الفنية خلال اللقاء، كما عانى من فقدان إحدى أهم مميزاته، وهي دقة التمرير، وهو ما أثر على أداء الفريق في بناء الهجمات والوصول إلى مرمى المنافس.

وتطرق نجم الأهلي السابق إلى مستوى المغربي أشرف بن شرقي، مشيرًا إلى أن اللاعب عانى من كثرة التمريرات الخاطئة خلال المباراة، وهو ما ارتبط، من وجهة نظره، بتراجع أداء زملائه وعدم توفير الظروف المناسبة لإظهار قدراته الفنية.

واختتم عبد الفضيل تصريحاته بالتأكيد على أن بن شرقي يجيد اللعب والتمرير في المساحات الضيقة، إلا أن هذه الميزة لم تظهر بالشكل المطلوب خلال المباراة، في ظل عدم نجاح الفريق في استغلال إمكاناته الفنية بالصورة المناسبة.