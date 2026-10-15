محافظ البحر الأحمر يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي فرص الشراكة في مشروعات المياه والسياحة والاستثمار

استقبل الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك في عدد من الملفات التنموية والاقتصادية، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة بما يدعم خطط التنمية بالمحافظة.

ووفقا لبيان صحفي، تناول اللقاء ملف تأمين احتياجات مدن البحر الأحمر من مياه الشرب، مع استعراض مشروعات تحلية مياه البحر وخطط التوسع في قدراتها الإنتاجية، خاصة في المدن التي تشهد توسعًا عمرانيًا وزيادة في الطلب على المياه، إلى جانب بحث فرص الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في إدارة الموارد المائية، والتوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض التشجير، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة.

وأعرب روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، خلال بيان للبوابه التابعه لمحافظة البحر الأحمر، عن تقديره لما تتمتع به محافظة البحر الأحمر من مقومات سياحية واقتصادية وفرص واعدة للاستثمار، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التواصل وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تحلية المياه والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون ويدعم تنفيذ مشروعات تحقق مردودًا اقتصاديًا وبيئيًا مستدامًا.

كما بحث الجانبان فرص التعاون في القطاع السياحي، في ضوء المكانة التي تتمتع بها مدن البحر الأحمر على خريطة السياحة الدولية، وما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار، فضلًا عن مناقشة الفرص المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتعدين والتطوير العمراني.

وتطرق الاجتماع إلى دور الشركات العاملة في المشروعات الهندسية والتنموية، وأهمية تبادل الخبرات الفنية ودراسة فرص التعاون في المشروعات المستقبلية، بما يحقق عائدًا تنمويًا مستدامًا، ويدعم كفاءة البنية التحتية ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التواصل بين الجانبين لاستكشاف مجالات التعاون ذات الأولوية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة البحر الأحمر، بما يواكب خططها التنموية ويحافظ على مواردها الطبيعية والبيئية.