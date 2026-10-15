طقس غائم بالإسكندرية والصرف الصحي يرفع حالة الطوارئ استعدادا للتقلبات الجوية

تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم، طقسا غائما وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، ونشاط للرياح واضطراب حركة الملاحة البحرية، بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد بالأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحي، استعدادا للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس، مشيرة إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة، مع فرص لسقوط الأمطار.

وتشير التوقعات إلى نشاط للرياح تتراوح سرعتها بين 50 و70 كيلومترا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط إلى ما بين 2.5 و4.5 متر.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة بالإسكندرية 31 درجة مئوية للعظمى و20 درجة للصغرى، مع أجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار، تميل إلى الاعتدال ليلا.

وأعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم، رفع درجة الاستعداد بكل الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية والمرافق بالمحافظة، استعدادا للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واضطراب الملاحة البحرية، وفقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بضرورة المتابعة اللحظية لحالة الشوارع، ورصد أي تجمعات لمياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بمختلف أنحاء المحافظة، مع التنسيق الكامل بين شركة الصرف الصحي وشركة مياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

كما تضمنت الاستعدادات الدفع بسيارات شفط المياه ومعدات الطوارئ، وتمركزها بالشوارع والميادين الحيوية والمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، بما يضمن سرعة التعامل مع أي تداعيات محتملة والحفاظ على انتظام حركة المرور.

وأكد المحافظ استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة، ومتابعة الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتلقي بلاغات المواطنين والتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة.

من جانبها، تواصل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، برئاسة المهندس سامي قنديل، استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية، من خلال رفع درجة الاستعداد والطوارئ، وانتشار فرق العمل والمعدات بالمناطق المختلفة، خاصة النقاط الساخنة والأماكن الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وتشمل الاستعدادات تمركز فرق الطوارئ والمعدات الثابتة والمتحركة، ومتابعة كفاءة شبكات الصرف الصحي وشنايش تصريف مياه الأمطار، والتعامل السريع مع أي تجمعات للمياه قد تؤثر على حركة المواطنين أو المرور.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالشركة الموقف على مدار الساعة، مع توجيه فرق الطوارئ إلى المواقع التي تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لضمان سرعة التدخل واستمرار كفاءة منظومة الصرف الصحي خلال فترة التقلبات الجوية.

وناشدت الشركة المواطنين ضرورة تجنب إلقاء المخلفات بالشوارع أو بالقرب من شنايش الأمطار، حفاظا على كفاءة التصريف ومنع انسدادها، مع الإبلاغ الفوري عن أي تجمعات للمياه أو مشكلات طارئة.

وخصصت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الخط الساخن 175 لتلقي بلاغات المواطنين بشأن تجمعات مياه الأمطار ومشكلات الصرف الصحي، على مدار الساعة، بما يتيح سرعة توجيه فرق الطوارئ إلى مواقع البلاغات والتعامل معها.

وتستمر متابعة حالة الطقس والاستعدادات الميدانية على مدار اليوم، في إطار جهود المحافظة وشركة الصرف الصحي للحد من آثار التقلبات الجوية، والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية بمختلف مناطق الإسكندرية.



