إعادة الكهرباء إلى كوم أمبو ودراو ونصر النوبة بعد السيطرة على حريق محطة خريط

عاد التيار الكهربائي إلى مدن كوم أمبو ودراو ونصر النوبة بمحافظة أسوان، اليوم الأربعاء، عقب نجاح قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق اندلع بمحول كهرباء يعمل بالزيت داخل محطة كهرباء وادي خريط بنصر النوبة.

وشاركت 6 سيارات إطفاء في جهود السيطرة على الحريق، برئاسة المقدم محمد عبد الفتاح، رئيس وحدة إطفاء كوم أمبو، حيث تمكنت القوات من احتواء النيران ومنع امتدادها، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وتعامل فنيو الكهرباء مع آثار الحريق فنيًا، وأجروا الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل التغذية الكهربائية، حتى نجحوا في إعادة التيار إلى المدن الثلاث، بعد انقطاعه نتيجة الحريق الذي شهدته المحطة.