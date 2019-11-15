«التخطيط» و«قومي الإدارة» يطلقان برنامج الإصلاح وقيادة التغيير

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمعهد القومي للإدارة برنامج "الإصلاح وقياده التغيير" والذي يأتى ضمن الدفعة الثانية من الدبلوم المهني لتنمية المهارات الاحترافية ويشارك فيه ٢٨ متدربا ممثلين عن عدد من الوزارات تتضمن وزارات الصحة، الزراعة، الانتاج الحربي، التموين، والشباب والرياضة ووزارتي التعليم العالى والبترول.

وأوضحت وزارة التخطيط في بيان اليوم أن المعهد القومي للإدارة والذراع التدريبي لوزارة التخطيط يسعي دائمًا إلى تطوير ما يقدمه من دورات تدريبية سواء على مستوى المنهج أو طرق تقديم التدريب، مع التركيز على ضرورة أن تكون الدورات التدريبية تفاعلية تتيح الفرصة للمتدربين في الدخول في نقاشات جماعية حول الموضوع محل التدريب مما يعمل على إثراء التجربة الفردية.

وأضافت أن البعد الاجتماعي في رؤية مصر 2030 والمعني بالتعليم والتدريب يعد هو المحرك الرئيس لرؤية المعهد في مجال التدريب نتيجة لدورة الفعال في تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، موضحة أن وجود برامج التدريب التي يتم إعدادها خصيصًا والتي تخدم تلك الاستراتيجية يعد أحد مميزات المعهد التنافسية في الوقت الراهن.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يأتي بهدف رفع كفاءة العاملين في الإدارات الوسطى بالوزارات المختلفة، موضحة أنه سيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين تبدأ بالتمهيدي علي مدار يومين تليها مرحلة المتقدم من الثلاثاء الموافق ١٩ من نوفمبر الجاري الي الخميس ٢١ نوفمبر.

وتابعت أن المعهد يعتمد على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتنوعة في مجالات الإدارة المختلفة لإمداد العاملين بالدولة بالمعارف والمهارات اللازمة لأداء أعمالهم بشكل احترافي ومهني وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في كافة الأعمال الإدارية والمالية، إضافًة إلى مساندتهم لمسايرة التقدم العلمي والتكنولوجي لتحقيق المهنية اللازمة لأداء الأعمال.

الجدير بالذكر أن المعهد القومى للإدارة كان قد أطلق البرنامج التدريبى "فرق العمل والتفاوض" المتقدم ضمن برنامج الدبلوم المهني لتنمية المهارات الاحترافية (الدفعة الثانية) كذلك في أكتوبر الماضي.