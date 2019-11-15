سكاي نيوز: الجيش اللبناني يستخدم القوة لإبعاد المتظاهرين شمال بيروت

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أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش اللبناني يستخدم القوة لإبعاد المتظاهرين في جل الديب شمال بيروت، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.