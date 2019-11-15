 سكاي نيوز: الجيش اللبناني يستخدم القوة لإبعاد المتظاهرين شمال بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سكاي نيوز: الجيش اللبناني يستخدم القوة لإبعاد المتظاهرين شمال بيروت

متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في مظاهرة ضد الحكومة في لبنان يوم الأربعاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.
متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في مظاهرة ضد الحكومة في لبنان يوم الأربعاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:02 ص | آخر تحديث : الجمعة 15 نوفمبر 2019 - 12:02 ص

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش اللبناني يستخدم القوة لإبعاد المتظاهرين في جل الديب شمال بيروت، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.


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