سكاي نيوز: الجيش اللبناني يستخدم القوة لإبعاد المتظاهرين شمال بيروت

متظاهرون يحملون الأعلام اللبنانية في مظاهرة ضد الحكومة في لبنان يوم الأربعاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الخميس، بأن الجيش اللبناني يستخدم القوة لإبعاد المتظاهرين في جل الديب شمال بيروت، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى.