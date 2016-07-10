ارتفاع عدد الوفيات والمصابين في انقلاب أتوبيس على طريق طنطا - المحلة إلى 23 شخصا

ارتفع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس على طريق طنطا - المحلة إلى شخصين، والمصابين إلى 21 مصابا.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا، اليوم الجمعة، بحدوث حادث تصادم أتوبيس على طريق طنطا – المحلة، بعد انقلاب أتوبيس نقل عام بالقرب من مدخل طنطا بأرض زراعية، المجاورة للطريق، إثر إختلال عجلة القيادة من السائق.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف وشرطة النجدة لمكان الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين، لمستشفيات طنطا الجامعي والمجمع الطبي، وتم تحرير محضر وأخطرت النيابة وتم اعادة الحركة المورية للطريق.