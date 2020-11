قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، فاز في انتخابات الرئاسة لأنها كانت مزورة، على حد وصفه.

وأضاف ترامب، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أنه لم يتم السماح بمراقبة التصويت، وتم الفرز بواسطة شركة «دومينيون» المملوكة للقطاع الخاص اليساري المتطرف.

وأوضح أن هذه الشركة ذات سمعة سيئة، مرجعًا أسباب فوز بايدن أيضًا إلى ما وصفه بالإعلام الكاذب والصامت.





He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg